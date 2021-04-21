В Екатеринбурге сотрудника популярной торговой сети обвиняют в разглашении коммерческой тайны

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В Екатеринбурге сотрудника торговой сети «Монетка» обвиняют в разглашении коммерческой тайны. 30-летний мужчина накануне своего увольнения и перехода к конкурентам выслал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке, себестоимости товара и другие данные.

- Когда руководитель службы безопасности «Монетки» Константин Сергеев обнаружил, что произошла утечка, проявил принципиальность и назначил внутреннюю проверку, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - По ее результатам в территориальный ОВД поступило официальное заявление с просьбой привлечь к ответственности нарушителя действующего законодательства.

Молодой человек при этом тогда уже решил сгладить свою вину - написал письмо на бывшую работу и принес свои извинения. Следователи приняли это во внимание и расценили, как возмещение вреда деловой репутации «Монетки». Дело бывшего сотрудника торговой сети будет рассматривать суд Октябрьского района Екатеринбурга.