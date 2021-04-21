Правительство Свердловской области и СКБ-банк заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Фото: предоставлено пресс службой СКБ-Банк

Правительство Свердловской области и СКБ-банк подписали новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. С целью взаимодействия при решении стратегически важных социально-экономических задач Свердловской области в документе поставили подписи губернатор Евгений Куйвашев и председатель правления СКБ-банка Денис Репников.

В соглашении выделили основные направления партнерства: реализация социально-значимых проектов в рамках губернаторских программ и комплексных программ области, взаимодействие по вопросам развития кредитования юридических лиц, развитие внедрения безналичной формы расчетов по выплате заработной платы с использованием банковских карт, развитие современных банковских технологий и банковской инфраструктуры Свердловской области и другое.

- СКБ-банк, в качестве крупнейшего банка Урала, уже продолжительное время сотрудничает с правительством Свердловской области в решении важных для региона социальных и экономических задач. В частности, в прошлом году был запущен значимый социальный проект по выпуску Единой социальной карты «Уралочка». Многофункциональная карта упростила процессы получения свердловчанами различных мер социальной поддержки. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет столь же плодотворным и совместно будут достигнуты важнейшие цели для региона, - отметил Денис Репников, председатель правления СКБ-банка.

СКБ-банк входит в Группу Синара, является центром банковской группы, в составе которой банк для предпринимателей Делобанк, калужский Газэнергобанк, IT-компания SKB-Lab, микрокредитная компания «СКБ-финанс».