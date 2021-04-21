На трассе Екатеринбург - Шадринск – Курган из-за ремонтных работ будет затруднено движение транспорта

Водителей попросили заранее планировать маршрут и следить за знаками Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке трассы Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган завтра, 22 апреля, ночью из-за ремонтных работ будет затруднено движение транспорта. Об этом предупредили в ФКУ «Уралуправтодор».

- 22 апреля с 22:00 до 00:00 часов до 23 апреля, а также с 00:00 до 06:00 23 апреля СвЖД будет проводить ремонтные работы на ж/д переезде на 55 километре федеральной трассы, рядом с поселком Марамзино, - рассказали в ведомстве.

Движение транспорта на время ремонтных работ будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке. Водителей попросили заранее планировать маршрут, а также следить за знаками и соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.