Свердловская магистраль готовит пригородные поезда к сезону летних перевозок

Фото:предоставлено СвЖД

На Свердловской магистрали началась подготовка парка пригородного подвижного состава к сезону летних перевозок. С мая по сентябрь количество пассажиров значительно увеличивается за счет садоводов и дачников. Поэтому в преддверии сезона железнодорожники традиционно проверяют электропоезда и готовят их к бесперебойной эксплуатации во время массовых поездок.

В депо выполняется комплекс диагностических и сезонных операций, направленных на обеспечение надлежащего состояния и надежности техники. Особое внимание специалисты уделяют диагностике силового оборудования, колесных пар, рам тележек, автосцепных устройств. После проверки параметров работы основных узлов начинается отладка вспомогательного оборудования, систем вентиляции, освещения, громкой связи. После зимней эксплуатации проводится ремонт и очистка кузовов и панелей вагонов, плафонов, сидений, багажных полок и стекол. Обновляются предупредительные надписи на дверях вагонов и информационные знаки в салонах.

Фото:предоставлено СвЖД

Всего к лету проверку пройдут 45 электропоездов (182 секции), 59 пассажирских вагонов, 9 рельсовых автобусов (в том числе 4 дизель-поезда РА3 «Орлан»), а также 16 скоростных электропоездов «Ласточка».

Отдельное направление работы – модернизация подвижного состава. Так, за последние два года полностью переоборудовано 46 туалетных комплексов в 23 электропоездах ЭД4М (по два туалета в каждом поезде). Смонтированы эффективные системы вентиляции и светодиодное освещение, заменены элементы внутренней отделки.

Основу пригородного парка на Свердловской магистрали составляют модификации электропоездов серий ЭД4 и ЭТ2. Увеличивается количество скоростных электропоездов «Ласточка» (модели ЭС2Г и ЭС1). На неэлектрифицированных участках используются пассажирские вагоны (с местами для сидения) на тепловозной тяге, а также рельсовые автобусы моделей РА1, РА2 и РА3. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в трех специализированных депо: Пермь II, Нижний Тагил и Свердловск.