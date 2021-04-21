На улице Попова перекрыли проезжую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекрыли улицу Попова на перекрестке с Хохрякова. На проезжей части дежурит наряд ДПС. Автомобилистов разворачивают. Это не единственное перекрытие в центре города на сегодня. С 18:00 перекроют еще несколько улиц из-за репетиции Парада Победы.

Движение будет закрыто по проспекту Ленина от улицы Пушкина до улицы Хохрякова, по улице 8 Марта от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до дома № 10 улице Бориса Ельцина.

Сотрудники ДПС патрулируют перекресток Хохрякова-Попова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, до 04:00 22 апреля будет закрыта парковка на площади 1905 года. На время репетиций на участках улиц, которые будут перекрыты, установят временные дорожные знаки и изменят режим работы светофоров.