Суд приговорил экс-пристава к 1 году 9 месяцам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области бывшего судебного пристава признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следователей, он в течение больше чем двух лет похищал деньги должников, которые они сами ему передавали для погашения задолженности. При этом долги этих людей оставались не уплаченными.

Также пристав, изготовив заведомо подложный документ, а именно постановление об окончании исполнительного производства, окончил одно из них и прекратил работу по взысканию задолженности.

-В ходе следствия проведен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, проанализирован значительной объём интересующей следствие документации, также в ходе следствия были приняты обеспечительные меры для последующего возмещения ущерба (наложен арест на имущество фигуранта),- рассказали в СК по Свердловской области.

Свою вину пристав признал только частично. Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили занимать должности государственной и муниципальной службы на один год и назначили штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей.