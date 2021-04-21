В Екатеринбурге осудили мужчину, наехавшего на пристава, который собирался арестовать его машину

Екатеринбуржца, наехавшего на машине на пристава, приговорили к одному году лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчину признали виновным в применении насилия к сотруднику ФССП. В декабре прошлого года он, сев за руль своей машины, наехал на пристава, собравшегося арестовать автомобиль мужчины за долги. Все произошло во время рейда по установлению имущества должников.

- В ходе рейда сотрудники прибыли к квартире мужчины, с которого, согласно решению суда, надлежало взыскать задолженность в сумме более 3 миллионов рублей. Рядом с местом жительства должника участники рейда обнаружили принадлежащий ему дорогостоящий автомобиль иностранного производства. Судебный пристав-исполнитель приступил к составлению акта описи и ареста имущества. В этот момент должник подошел к своему автомобилю, - рассказали в СК по Свердловской области.

Мужчину предупредили, что он не сможет уехать на своей машине, тогда он сел в него, заблокировал двери и поехал прямо на судебного пристава. Сотрудник ФССП получил гематомы, которые позже расценили, как не причинившие вред здоровью.

Суд приговорил екатеринбуржца к лишению свободы на 1 год с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осуждённый лишен права управления автотранспортом сроком на три года.