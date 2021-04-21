В майские праздники бизнесмены могут заработать на депозите УБРиР до 5% годовых

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

В преддверии весенних праздников Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил специальный депозит для предпринимателей «Майский подарок». Предложение действует с 19 по 30 апреля 2021 года.

Майские праздники – традиционное время снижения деловой активности. И пока вся страна отдыхает, вложенные на депозит деньги будут работать и принесут доход по ставке до 5% годовых. Минимальная сумма размещения по депозиту «Майский подарок» — 1 млн рублей. Полное и частичное досрочное изъятие возможно с 11 мая 2021 года с начислением процентов по первоначальной ставке размещения. Если у предпринимателя нет такой необходимости, вложения можно оставить на полный срок до 91 дня. Пополнить депозит можно с 19 апреля по 7 мая 2021 года.

- Пострадавшие отрасли постепенно восстанавливаются после пандемии. Благодаря повышенному спросу со стороны населения, рост оборотов наблюдается в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, поэтому в майские праздники компании из этих отраслей будут усиленно работать. А предприятия из других отраслей могут разместить свободные средства на депозите, получить дополнительный пассивный доход, — отметила управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Чтобы оформить депозит, необходимо обратиться в ближайший офис УБРиР, который обслуживает юридические лица. Подробные условия можно уточнить на горячей линии службы поддержки бизнеса 8 (800) 700 59 59 или на сайте банка.