На Урале ищут 14-летнюю Кристину Потапову

К поискам школьницы подключилась полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 20 апреля 2021 года, в городе Алапаевск Свердловской области, пропала 14-летняя Кристина Потапова. К поискам школьница подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Об обстоятельствах исчезновения Кристины пока ничего не известно. Известны только ее приметы, которые назвало издание TagilCity.ru со ссылкой на поисковый отряд.
Фото: поисковый отряд "Прорыв"
У пропавшей девушки плотное телосложение, ее рост составляет 170 сантиметров, серые глаза и русые волосы до плеч. В день исчезновения Кристина была одета в черную куртку с капюшоном салатового цвета, черные джинсы и черные кроссовки с розовыми и голубыми вставками.