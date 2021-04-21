На Урале ищут 14-летнюю Кристину Потапову

К поискам школьницы подключилась полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 20 апреля 2021 года, в городе Алапаевск Свердловской области, пропала 14-летняя Кристина Потапова. К поискам школьница подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Об обстоятельствах исчезновения Кристины пока ничего не известно. Известны только ее приметы, которые назвало издание TagilCity.ru со ссылкой на поисковый отряд.

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

У пропавшей девушки плотное телосложение, ее рост составляет 170 сантиметров, серые глаза и русые волосы до плеч. В день исчезновения Кристина была одета в черную куртку с капюшоном салатового цвета, черные джинсы и черные кроссовки с розовыми и голубыми вставками.