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В Краснотурьинске мама новорожденного отсудила у роддома за удар током триста тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Инцидент произошел весной 2020 года, когда женщина находилась в ГБУЗ СО «Краснотурьинский родительный дом».

Новорожденному малышу Екатерины назначили фототерапию, но свободной оказалась только одна лампа-облучатель из двух необходимых. Второй прибор медики обещали дать маме после выписки ее соседке по палате. Когда лампа освободилась, Екатерина решила не ждать медперсонал, чтобы передвинуть ее к кроватке и включить.

- Она одновременно дотронулась до обеих работающих ламп, из-за чего получила удар электрическим током. Женщина упала и ударилась спиной, получила ожоги, а также у нее возникли проблемы с сердечным ритмом. Ее в срочном порядке поместили в палату интенсивной терапии, а затем – в кардиологическое отделение. Молодая мама была вынуждена находиться отдельно от своего ребенка, из-за чего новорожденного перевели на искусственное вскармливание, - рассказали в пресс-службе областного суда.

После случившегося Екатерина обратилась в Североуральский городской суд и потребовала взыскать с медучреждения 1 миллион рублей. Суд значительно снизил сумму и решил взыскать компенсацию морального вреда с Краснотурьинской городской больницы в размере 300 тысяч рублей. Однако там не согласились с таким решением и подали апелляционную жалобу, заявив, что Екатерина травмировалась из-за самостоятельного неосторожного обращения с электроприборами.

Свердловский областной суд определил, что к работе с лампами фототерапии, как медизделием, действительно допускаются только обученные сотрудники больницы. Но, при этом сотрудникам больницы запрещается оставлять пациентов без присмотра при проведении процедур с помощью подобного оборудования. Екатерина же находилась в палате одна и лампы были в свободном доступе. В итоге Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

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