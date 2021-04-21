На Уралмаше на месте снесенного барака построят восьмиэтажный дом

Фото: пресс-служба Атомстройкомлекса

На Уралмаше избавляются от ветхих бараков. Одно из двухэтажных зданий на Калинина, 9 уже снесли. На его месте планируют построить восьмиэтажный дом. Расселением жителей старых бараков и возведением новых зданий занимается «Атомстройкомплекс».

- Предполагается, что в доме будет всего по 5-6 квартир на этаже, вкупе с умеренной этажностью дом получится камерным - что в целом сейчас большая редкость для мегаполиса, - рассказали в компании.

Новый дом будет входить в новую очередь жилого комплекса «Северное сияние». В него также войдут новые здания на месте пяти бараков, которые сейчас ждут снос. В «Атомстройкомплексе» отметили, что за время работы на этой территории компания расселила два десятка бараков общей площадью свыше 14 тысячи квадратных метров. В новые дома из бараков переехали 270 семей.

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