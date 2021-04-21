В Серове водитель попал под уголовку за секс с 14-летней

Фото: личная страница девушки в социальных сетях

В Серове завели уголовное дело на 21-летнего парня. Его обвиняют в сексе с 14-летней воспитанницей школы-интерната. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, факт полового сношения был зафиксирован инспектором ПДН. После этого материалы передали в местное следственное управление СКР.

Отметим, что у обвиняемого до этого не было проблем с законом, а девушка воспитывается в неполной семье матерью.

- Парень работает водителем на хлебокомбинате. Девушке лишь в марте исполнилось 15 лет. При этом они заявляют, что секс был по обоюдному согласию, - отмечает инсайдер «Комсомолки».

Уральцу грозит до 4 лет колонии по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».