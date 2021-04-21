Фото: группа ВКонтакте Парки и скверы Екатеринбурга

Строительство бассейна УрГУПС перенесено из парковой зоны на место хозяйственного двора вуза. В сообществе ВКонтакте Парки и скверы Екатеринбурга рассказали, что об этом завил ректор университета Александр Галкин на встрече с общественностью и замгубернатора Сергея Бидонько.

- В настоящее время одним из условий получения бюджетных средств является наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по ней. Поэтому в данный момент в строгом соответствии с требованиями Законодательства РФ ведутся работы по проектированию бассейна УрГУПС, - рассказали в пресс-службе УрГУПС.

Напомним, что о том, что УрГУПС собирался строить на территории парка бассейн стало известно в феврале прошлого года. Чтобы освободить землю под строительство подрядчик по договору вырубил 47 деревьев и выкорчевал 54 пня. Позже прокуратура признала вырубку незаконной, а в УрГУПС заявили, что строить бассейн не будут, так как на это пока нет денег.