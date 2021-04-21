Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 9:02

В Свердловской области синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

Уралгидрометцентр объявил НМУ первой степени опасности
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Неблагоприятные метеорологические условия продержатся пять дней

Неблагоприятные метеорологические условия продержатся пять дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

- Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщается на сайте Уралгидрометцентра.

Предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе будет действовать еще пять дней. По данным синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия продержатся до 20 часов 25 апреля.