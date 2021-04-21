В Свердловской области синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

Неблагоприятные метеорологические условия продержатся пять дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

- Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщается на сайте Уралгидрометцентра.

Предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе будет действовать еще пять дней. По данным синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия продержатся до 20 часов 25 апреля.