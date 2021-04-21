На 16 территориях Свердловской области ввели особый противопожарный режим

Для выявления нарушений при лесничествах создаются патрульные группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории 16 муниципальных образований Свердловской области, введен особый противопожарный режим. В том числе в 11 ограничен доступ жителей в леса. Об этом сообщает департамент информационной политики. Для выявления нарушений при лесничествах создаются патрульные группы, в которые входят сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов.

- Во время действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках или других приспособлениях, - напоминают в департаменте информполитики региона. - Также запрещено проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населенных пунктах, на территории промпредприятий.

Фото: скриншот

Отметим, что сейчас на территории региона продолжается тушение лесного пожара в Талицком городском округе. Всего с 14 апреля в Свердловской области специалистами Уральской базы авиационной охраны лесов потушено 36 очагов лесных пожаров. От огня уже пострадали более 200 гектаров лесных площадей и более 250 гектаров – не лесных территорий.