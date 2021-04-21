Майская прогулка в этом году пройдет 16 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области накануне, 20 апреля, объявил, что в Екатеринбурге в мае будут отменены все массовые спортивные мероприятия. Екатеринбуржцы уже зарегистрировавшиеся на «Майскую прогулку» или еще планирующие это сделать забеспокоились, что ограничения коснутся и ее. Однако организаторы успокоили участников и заявили, что речи об отмене мероприятия не идет.

- «Майскую прогулку» не отменяют! Мы просим вас не беспокоиться раньше времени. Вся официальная и достоверная информация о «Майской прогулке» в 2021 году всегда публикуется в наших социальных сетях и на сайте mayprogulka.ru, - сообщили организаторы.

Организаторы продолжают регистрировать новых участников, и готовится к мероприятию. Они также отметили, что на брифинге речь шла о массовых мероприятиях, запланированных в период с 1 по 9 мая.

Напомним, что «Майская прогулка» в этом году пройдет 16 мая. Участников ждет новый маршрут, интерактивы на контрольных пунктах и экологические акции.