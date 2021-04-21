Жителям Екатеринбурга пришли СМС от спасателей с предупреждением о перекрытии дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга утром, 21 апреля, на телефоны пришли сообщения от МЧС о перекрытии дорог из-за репетиции Парада Победы. Ранее такие СМС предупреждали, например о сильном ветре, аномальной жаре или похолодании, а также о пожароопасной обстановке.

- Администрация города Екатеринбурга информирует граждан. Для этого задействуется система информирования МЧС России, в том числе и СМС-рассылка, - объяснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В сообщении спасатели напоминают, что «в связи с проведением неотложных мероприятий» сегодня, 21 апреля с 18:00 будут закрыты для движения транспорта несколько улиц. Также горожан предупреждают о том, что на время репетиции Парада Победы будут изменены маршруты общественного транспорта.

Подробнее о перекрытиях дорог мы писали ранее. Какие автобусы изменят маршрут можно прочитать здесь.