Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 20 апреля, под колеса рейсового автобуса попал 12-летний мальчик. ДТП произошло недалеко от дома на переулке Выездной,2. Ребенка на скорой доставили в ДГКБ № 9 с сотрясением головного мозга.

- Водитель микроавтобуса 2227UU, двигаясь по переулку Выездной со стороны улицы Пилотная в сторону улицы Стрелочников, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мальчик побежал через дорогу в неположенном месте, чтобы сократить путь домой. Перед прогулкой, он пообещал маме, что вернется к половине шестого. При этом мама мальчика рассказала инспекторам, что напоминала сыну о правилах безопасности на дороге.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

За рулем микроавтобуса маршрута 647 «Нижний Тагил - Екатеринбург» находился 56-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 35 лет. Он объяснил, что наезда на мальчика избежать не удалось, так как он неожиданно выбежал из-за стоящей машины. Автобус в это время ехал со скоростью 35-40 км/ч. В салоне находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Сейчас полицейские планируют проверить школу, где учится мальчик, чтобы выяснить обучают ли в ней ребят безопасному поведению на дороге. Кроме того информация о ДТП будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних Железнодорожного района Екатеринбурга.