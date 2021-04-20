В Красноуфимске женщина лишилась двух велосипедов во время празднования дня рождения

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Красноуфимске местная жительница лишилась двух велосипедов во время празднования своего дня рождения. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию 19 апреля и рассказала, что накануне к ней приходили разные гости, а на следующий день она обнаружила, что неизвестные угнали из гаража двухколесных коней.

Сыщики быстро установили, кто именно в тот день приходил к женщине. Под подозрение попал 20-летний молодой человек. На допросе он объяснил, что забыл на празднике личные вещи и вернулся туда вместе с другом.

- Пройдя по двору дома, мужчина увидел приоткрытую дверь гаража, в котором стояли велосипеды. Решив их украсть, он вместе с другом укатил их в огород к своей знакомой, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Парни уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Вскоре велосипеды вернут настоящей хозяйке.