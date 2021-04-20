Уральский гонщик Сергей Карякин планирует создание собственной инженерной школы

Спортсмен отметил, что по собственному опыту знает о проблеме отсутствия технических кадров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский гонщик и победитель «Дакар-2017» Сергей Карякин собирается открыть инженерную школу, в которой подростки могли бы осваивать профессии механика, инженера, конструктора и многие другие, которые могут пригодиться в повседневной жизни. В начале своего пути гонщик сам готов на базе мотошколы проводить занятия, учить ребят вождению и сборке двигателя.

- Сергей Карякин отметил, что по собственному опыту знает о проблеме отсутствия технических кадров: производственников, инженеров, операторов станков, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

О таких амбициозных планах уралец заговорил во время выступления на педагогическом совете в одной из школ Чкаловского района, где обсуждались вопросы развития системы образования. Гонщик добавил, что в работе такого центра готов привлечь квалифицированных специалистов, готовых делиться знаниями.