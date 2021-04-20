В Екатеринбурге прошла вакцинация волонтеров, которые в пандемию помогали пенсионерам

Через 21 день волонтеры смогут привиться вторым компонентом отечественной вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 апреля в Екатеринбурге началась массовая вакцинация волонтеров от COVID-19. Мобильный пункт развернули в офисе добровольческого движения «Дорогами добра». На прививку пришли молодые люди, которые во время пандемии помогали пенсионерам, доставлял им продукты и лекарства. Всего на вакцинацию в этот день ждали 30 человек, перед введением препарата они прошли осмотр у медика и заполнили все необходимые документы.

- После процедуры общественники дополнительно выдадут добровольцам Справку здорового человека. Она подтверждает, что волонтер прошел вакцинацию. Ее можно предъявлять на различных массовых мероприятиях, - отмечают в пресс-службе фонда «Дорогами добра».

Через 21 день волонтеры смогут привиться вторым компонентом отечественной вакцины «Спутник V». Врачи также развернут мобильный пункт вакцинации здесь же в офисе «Дорогами добра».