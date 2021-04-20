В Свердловской области празднование Пасхи пройдет без ограничений

Каждый человек сам решает, посещать ему храм в этот день или нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области православный праздник Пасхи, который состоится 2 мая, пройдет в обычном режиме. Власти Свердловской области не планируют вводить специальных ограничительных мер для посещения храмов жителями региона. На последнем брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что гражданам все-таки беречь себя и помнить о масочном режиме.

- Каждый человек сам решает, посещать ему храм в этот день или нет. Навязывать свое мнением мы не будем. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что опасность есть, и массовые скопления людей приводят к повышенным рискам, - рассказал Павел Креков.

По его словам, необходимо помнить про правило социального дистанцирования, обработки рук, а также минимизации контактов с незнакомыми людьми. Накануне губернатор Свердловской области отменил майскую демонстрацию, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.