В Верхней Пышме мужчина оформил на себя два кредита на полтора миллиона и отдал их мошенникам

Мошенник сообщил мужчине, что в банке произошла утечка данных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме местный житель лишился полутора миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Придя в полицию, мужчина рассказал, что 15 апреля ему позвонил неизвестный и сообщил, что в банке произошла утечка данных, и необходимо помочь сыщикам в расследовании уголовного дела.

Чуть позже преступник сообщил, что аферисты пытаются оформить на мужчину кредит в размере 600 тысяч рублей, и выслал фотографию, на которой было видно, что заявка действительно поступила на имя пострадавшего.

- Злоумышленник посоветовал потерпевшему обратиться в отделение банка и повторно оформить кредитный договор на такую же сумму и отправить денежные средства на указанный им счет, - рассказывают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Чуть позже лжесотрудник банка перезвонил своей жертве и рассказал, что операция прошла успешно, но нужно проверить его коллег и оформить еще один кредит на миллион рублей, что уралец и сделал. Только после этого он заподозрил неладное и понял, что его обманули. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»