Тагильчанка выиграла в лотерею один миллион рублей

Фото: пресс-служба «Столото»

Жительница Нижнего Тагила Ирина Елохина выиграла один миллион рублей в лотерее «Столото». Раньше она никогда не участвовала в подобных розыгрышах, счастливый билет ей подарили друзья. О своей победе женщина узнала во время прямого эфира новогоднего тиража.

- Никогда не верила в свою удачливость, поэтому смотрела розыгрыш без особой надежды. Когда узнала, что я такая везучая, эмоции были волнительные, - цитирует победительницу пресс-служба «Столото».

Сама Ирина работает в пенсионном фонде, а в свободное время занимается садом. На выигранные деньги женщина с мужем собирается устроить сюрприз для родителей и отправить их в круиз на лайнере, а на оставшиеся средства семья планирует приобрести автомобиль.