В Екатеринбурге началась регистрация на международный форум «Спортаккорд-2021»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге за 200 дней до начала Всемирного саммита «СпортАккорд-2021» началась регистрация участников. Накануне в уральскую столицу прибыли Президент форума Рафаэль Кьюлли и Управляющий директор Нис Хатт. Они встретились с главной Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Сейчас оргкомитету предстоит провести большой объем работы по подготовке к саммиту в новые даты – изначально мероприятие должно было пройти в мае, однако его перенесли на ноябрь.

- К участию в саммите будут приглашены ключевые специалисты в различных отраслях. Это будут специалисты и в области здравоохранения, и общественной деятельности, и организации общественных мероприятий, -отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо зайти на сайт форума и заполнить специальную анкету. Когда будут оглашены результаты отбора, пока неизвестно.