СвЖД увеличила выплаты налогов на 11,5% в 1 квартале 2021 года

Фото: предоставлено СвЖД

За 1 квартал (январь – март) 2021 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 5,4 млрд рублей (+11,5% к аналогичному периоду 2020 года).

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 2,5 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

в бюджет Свердловской области 0,9 млрд рублей;

в бюджет Пермского края 0,4 млрд рублей;

в бюджет Тюменской области 0,4 млрд рублей;

в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 0,5 млрд рублей;

в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,3 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для предприятий. В 2021 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 62,16 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны).