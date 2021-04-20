Уралец Максим Лозин получил квартиру благодаря госпрограмме предоставления жилья детям-сиротам

Фото:Владимир Задумин

Квартира для Максима, который только начинает жизнь

Некоторые убеждены, что жизнь — штука полосатая. Если сначала не повезёт, то надо потерпеть и дождаться улыбки фортуны.

Фото: фото из архива Максима Лозина

Взять, к примеру, Максима Лозина из Североуральска. Нельзя сказать, чтобы баловнем судьбы родился. Рано осиротел. Оставшись без родителей, жил сначала с бабушкой, потом — в детдоме. Из обычного – попал в специализированный для одаренных деток при музыкальном училище в Екатеринбурге. К получению школьного аттестата выучился на музыканта. Поступил в техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» и через несколько недель получит диплом. Так что сейчас у 25-летнего парня две профессии имеется плюс ключи от новенькой однушки в ЖК «Весна». Хорошо ведь?

Квартиру получил благодаря госпрограмме предоставления жилья детям-сиротам. - Мне очень повезло, что это не отдельный дом для бывших детдомовцев, а обычная квартира в новостройке, — демонстрирует познания Максим. — Ключи вручили в феврале. Но я пока не заселился, живу в студенческой общаге. Вот как только в мае получу диплом, так сразу созову друзей на новоселье.

Представители компании «Атомстройкомплекс» говорят, что им не важно, сирота будет жить в их доме или нет. За последние пять лет компания передала квартиры в своих домах порядка 600 сиротам. Строители считают, что их дома — это не просто стены, а пространство для счастливой жизни. Которую заслуживает абсолютно каждый новосел. А уж такие, как Максим Лозин, тем более.

Жильё для сирот приобретает фонд жилищного строительства Свердловской области. Все этапы стройки строго контролируются. Власти отвечают головой: каким будет жильё, достроит ли подрядчик его с нужным качеством и точно в срок. Важно также, чтобы квартира была не менее 33 квадратных метров и с чистовой отделкой. Ламинат, обои, плита на кухне, все должно соответствовать понятию «как для себя».

Фото: Фёдор Серков

Строителей, готовых соответствовать этим жестким требованиям и подвергаться регулярным, тщательным проверкам всевозможных надзорных инстанций — единицы. Их могло быть больше. Но власти отсеивают авантюристов. Смотрят на безупречную репутацию потенциального партнера, на его предыдущий опыт.

Кстати, треть от стоимости квартиры, предназначенной застройщику как оплата за работу, на все время стройки заморозят в банке. И отдадут только после сдачи дома в эксплуатацию. То есть фактически компания возводит дом на собственные средства. Про инфляцию напомнить?

Несмотря на это, многие строители хотели бы участвовать в программе. Но выбирают только лучших. Таких, как «Атомстройкомплекс». Для детей, жизнь которых началась с чёрной полосы, это становится реальным шансом перейти на белую.