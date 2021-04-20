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Общество20 апреля 2021 14:45

В водохранилище в Свердловской области массово гибнет рыба

Прокуратура начала проверку
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Специалисты проведут исследование, чтобы установить причину мора рыбы

Специалисты проведут исследование, чтобы установить причину мора рыбы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нейво-Рудянском водохранилище, в районе поселка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа массово гибнет рыба. В связи с этим Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

- По результатам исследования прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

К проверке привлекли также Министерство природных ресурсов и экологии и ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля» региона. Специалисты проведут исследование, чтобы установить причину мора рыбы и дадут оценку соблюдению законодательства.