В водохранилище в Свердловской области массово гибнет рыба

Специалисты проведут исследование, чтобы установить причину мора рыбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нейво-Рудянском водохранилище, в районе поселка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа массово гибнет рыба. В связи с этим Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

- По результатам исследования прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

К проверке привлекли также Министерство природных ресурсов и экологии и ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля» региона. Специалисты проведут исследование, чтобы установить причину мора рыбы и дадут оценку соблюдению законодательства.