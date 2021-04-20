«Стенография» объявила о поиске стен для будущих арт-объектов

Поверхности попадут в общую базу, из которой затем художники выберут подходящие для своих арт-объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный фестиваль уличного искусства «Стенография» объявил о поиске стен для будущих арт-объектов. Рекомендовать поверхность для росписи может любой желающий. Для этого нужно сфотографировать в нескольких ракурсах поверхность, которая может выступать в качестве холста для художника. Затем отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой «Биржа поверхностей 2021», в котором указать адрес и дать краткое описание объекта.

- Для фестивальных работ подходят торцы пятиэтажек, технические будки и другие постройки. Лучше всего, чтобы предложенная стена была гладкой, - рассказала координатор фестиваля Ирина Завьялова.

Заявки принимаются с сегодняшнего дня. Поверхности попадут в общую базу, из которой затем художники выберут подходящие для своих арт-объектов.