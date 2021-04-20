Мэр Екатеринбурга выйдет на весеннюю уборку в Дендрарии

Общегородской субботник в Екатеринбурге пройдет 24 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 24 апреля вместе с горожанами возьмет в руки грабли и выйдет на уборку Дендрария. В парке пройдет традиционный городской субботник.

- Уборка именно этой территории от обломанных веток, бумаги, пакетов, бутылок и другого мусора - давняя традиция. Горожане любят отдыхать в этом парке в самом сердце Екатеринбурга, выходить к набережной и кормить уток, поэтому сразу видят плоды нашего труда, - написал мэр на своей странице в Instagram.

Глава города призвал и горожан выйти в свой двор, на свою улицу и внести личный вклад в уборке Екатеринбурга перед майскими праздниками. Алексей Орлов отметил, что выход на субботник - это показатель гражданской ответственности.

Напомним, что в эту субботу в городе также пройдет экоквест «Чистые игры» 2021. Екатеринбуржцы соберутся в Шарташском лесопарке, чтобы очистить его от накопившегося мусора. Программу экоквеста можно посмотреть здесь.