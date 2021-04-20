Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Каменске-Уральском, возле дома на Белинского, 52 девятилетний мальчик попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. ДТП произошло накануне,19 апреля 2021 года в 18:30. На видео видно, что трое ребят бегут вдоль проезжей части. Затем один из них резко начинает перебегать дорогу. В этот момент на мальчика наезжает ВАЗ и ребенка в буквальном смысле подкидывает вверх.

- Водитель автомашины «ВАЗ 21102», 25-летний молодой человек, двигаясь по ул. Белинского, со стороны ул. Октябрьской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, вблизи регулируемого перекрестка, - рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

К счастью, ребенок отделался лишь испугом, а вот автомобиль получил механические повреждения. Инспекторы ГИБДД выяснили, что мальчики решили перебежать дорогу в неположенном месте, чтобы попасть в соседний двор. При этом совсем недалеко находился регулируемый перекресток улиц Октябрьская - Белинского.

- Уважаемые родители, проведите дополнительные беседы с детьми по Правилам дорожного движения, демонстрируйте им положительный пример и проводите разборы ситуаций, которые возникают и могут, возникнут на проезжей части, - обратились к родителям в областной госавтоинспекции.

Также инспекторы напомнили водителям о необходимости быть внимательными и соблюдать осторожность на дорогах.