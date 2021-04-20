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Происшествия20 апреля 2021 9:47

Наказал за разбросанный щебень: в Свердловской области мужчина избил девочку самокатом

У ребенка диагностировали разрыв селезенки
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Материалы дела уже переданы в местный следственный отдел СКР.

Материалы дела уже переданы в местный следственный отдел СКР.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного 43-летнего жителя. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, мужчина «наказал» дочку сестры своей сожительницы за разбросанный щебень на участке частного дома в деревне Горсткино.

- У девочки диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Мать думала, что дочка упала. Сожитель ее сестры уже дал признательные показания, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Материалы дела уже переданы в местный следственный отдел СКР.

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