Наказал за разбросанный щебень: в Свердловской области мужчина избил девочку самокатом

Материалы дела уже переданы в местный следственный отдел СКР. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного 43-летнего жителя. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, мужчина «наказал» дочку сестры своей сожительницы за разбросанный щебень на участке частного дома в деревне Горсткино.

- У девочки диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Мать думала, что дочка упала. Сожитель ее сестры уже дал признательные показания, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Материалы дела уже переданы в местный следственный отдел СКР.