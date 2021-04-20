Илья Варламов раскритиковал решение сделать платным вход в Шарташский лесопарк

Илья Варламов уверен, что и платный вход в лесопарк не только никак не изменит мировоззрение горожан, которые не чувствуют себя ответственными за окружающее их пространство, но и может вызвать негативные последствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург приехал известный урбанист Илья Варламов. О его приезде в столицу Урала стало известно после того, как он опубликовал сторис на своей странице в Instagram с фотографиями Ельцин Центра и набережной. Блогер не обошел стороной тему, которая активно обсуждается в Екатеринбурге с минувшей пятницы - платный вход в Шарташский лесопарк.

- Я думаю, что за вход в лесопарки мы платим налоги, и этого вполне достаточно. Но существует точка зрения, что если не брать плату за вход, то люди не будут нести ответственность за свое поведение и рано или поздно все засрут и сломают. В их мире хороших и при этом бесплатных общественных пространств не бывает (хотя очевидно, что это не так), а любой клочок земли должен приносить деньги, - написал Илья Варламов.

Блогер согласен, что когда человек не платит за парки, площади и набережные, он перестает их ценить, но уверен, что многие просто не осознают, что каждый, кто платит налоги, платит и за общественные пространства.

- Проблема в том, что мало кто в России платит налоги напрямую. Человек не ощущает свою ответственность за город, в котором он живет, парки, в которых он гуляет, и так далее, - пишет урбанист.

Тем не менее Илья Варламов уверен, что и платный вход в лесопарк не только никак не изменит мировоззрение горожан, которые не чувствуют себя ответственными за окружающее их пространство, но и может вызвать негативные последствия. Например, по мнению урбаниста, некоторые могут решить, что если они заплатили за вход, то можно и что-то позаимствовать из парка.

Напомним, что вход в Шарташский лесопарк могут сделать платным в 2031 году. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако решение о плате за вход остается за директором парка Артуром Зиганшиным. Он накануне заявил, что это дискуссионный вопрос и плату могут не вводить.