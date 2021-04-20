В Екатеринбурге ночью сгорела шиномонтажка

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня ночью полностью сгорела шиномонтажка на улице Патриса Лумумбы. Огонь перекинулся на частный жилой дом, чтоящий по соседству и повредил его крышу. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02:33.

Фото: МЧС по Свердловской области

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава. В 02:43 огонь локализован, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Еще через шесть минут пожарные ликвидировали открытое горение и начали проливку и разбор сгоревших конструкций. О пострадавших не сообщается. Площадь пожара, по данным МЧС составила 160 квадратных метров.

Фото: МЧС по Свердловской области

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