Жители уральской столицы назвали аромат ромашки самым любимым запахом

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Запах ромашки стал самым любимым для жителей Екатеринбурга. Необычное исследование провели специалисты AliExpres. Чтобы выявить аромат-фаворит в каждом регионе нашей страны, они проанализировали покупки россиян в категории парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, товары для дома.

- Выяснилось, что самый популярный аромат в стране — это роза. Именно продукцию с этим ароматом чаще всего выбирали во всех регионах России. Кроме нее в топ-5 самых популярных запахов в России вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный, - рассказывают в пресс-службе AliExpres.

Примечательно, что в каждом субъекте был свой любимый аромат. Так, в Екатеринбурге чаще, чем в других регионах России жители выбирали продукцию с запахом винограда, мяты, манго, кофе и фиалки. В то время как фруктовый и цветочный ароматы пользовались меньшим спросом.