В Нижнем Тагиле у мужчины, страдающего шизофренией, отобрали водительские права

Управление данным водителем транспортными средствами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле у молодого человека, страдающего шизофренией, забрали водительские права. Во время проверки выяснилось, мужчина имел право управлять различным транспортом в нескольких категориях, среди них «А», «А1», «В», «В1» «С», «С1», «М». К ним относятся легковые и грузовые автомобили, мотоциклы.

- Управление данным водителем транспортными средствами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, причинить вред жизни, здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Суд удовлетворил исковое заявление ведомства и постановил прекратить право на управление транспортом данным мужчиной. Водительское удостоверение у него изъяли.