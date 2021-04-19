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Общество19 апреля 2021 18:27

В Нижнем Тагиле у мужчины, страдающего шизофренией, отобрали водительские права

Молодой человек получил удостоверение незаконно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Управление данным водителем транспортными средствами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения

Управление данным водителем транспортными средствами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле у молодого человека, страдающего шизофренией, забрали водительские права. Во время проверки выяснилось, мужчина имел право управлять различным транспортом в нескольких категориях, среди них «А», «А1», «В», «В1» «С», «С1», «М». К ним относятся легковые и грузовые автомобили, мотоциклы.

- Управление данным водителем транспортными средствами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, причинить вред жизни, здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Суд удовлетворил исковое заявление ведомства и постановил прекратить право на управление транспортом данным мужчиной. Водительское удостоверение у него изъяли.