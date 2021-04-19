В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 10-летнего школьника

Фото: ДПСО «Прорыв»

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 10-летнего мальчика по имени Максим Скок, который вышел из дома 18 апреля в Чкаловском районе, и с тех пор об его местонахождении ничего неизвестно.

- Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза, - сообщают добровольцы.

На момент пропажи был одет в утепленный плащ до колена темно-синего цвета с подкладкой салатового цвета, черные штаны с вставками желто-серого цвета, темно-синие кроссовки с бело-салатовой подошвой, трикотажную шапку серого цвета с рисунком в виде молнии. Мальчик носит очки с диоптриями в синей оправе.

Также розыском школьника занимается отдел полиции № 12. Если вы знаете, где может находиться Максим, сообщите по телефону 8(343)356-42-12 либо 102 (02). Также можно связаться с руководителем отряда по номеру 89000440220.