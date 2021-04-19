На Урале женщина ударила своего сожителя ножом из-за ревности

43-летняя сожительница мужчины призналась в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринской Слободе бытовая ссора двух сожителей закончилась для мужчины серьезным ранением. В полицию позвонили сотрудники больницы, куда отвезли пострадавшего. У 34-летнего молодого человека диагностировали колото-резанную рану в области ключицы. С предполагаемого места преступления изъяли нож.

- Парень сообщил, что в ночное время в окно дома постучала его знакомая, он вышел на улицу, после возвращения у него с сожительницей произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого она схватила кухонный нож и нанесла им удар, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

43-летняя сожительница мужчины призналась в преступлении. Ранее она не имела проблем с законом, а также имеет двоих детей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.