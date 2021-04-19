Свердловчанам напомнили об ответственности за участие в несогласованных митингах

Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Свердловской области предупредили жителей региона об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста. Накануне в интернете и социальных сетях стали распространяться сообщения о запланированных митингах, которые не согласованы с властями. Также на территории региона продолжают действовать ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, так как в массовых скоплениях людей возрастает риск заражения.

- Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, - предупреждают в ГУ МВД по Свердловской области.

Полиция сообщает, что агрессивные действия участников несогласованных митингов и попытки спровоцировать столкновения с силовиками будут расценивать как угрозу общественной безопасности.