СвЖД призывает водителей автотранспорта проявлять бдительность при пересечении железнодорожных переездов

Фото: предоставлено СвЖД

В связи с началом дачного сезона и увеличением потока автотранспорта СвЖД призывает водителей проявлять бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

Работники СвЖД обеспокоены низким уровнем водительской дисциплины и большим количеством нарушений, которые допускают автомобилисты при пересечении переездов. С начала года дежурные по переездам на СвЖД зафиксировали более 400 грубых нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов. Водители, выезжающие на пути при запрещающих показаниях автоматической переездной сигнализации, рано или поздно неизбежно становятся виновниками ДТП.

С начала 2021 года на Свердловской железной дороге произошло два дорожно-транспортных происшествия на переездах (вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 года). Пострадало 3 человека (в 2020 году также 3), погибших нет.

Так, сегодня, 19 апреля 2021 года, на регулируемом железнодорожном переезде, не обслуживаемом дежурным работником, перегона Седельниково – Решеты (Свердловская область) водитель легкового автомобиля Шкода Октавиа выехал на пути перед приближающимся грузовым электровозом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля травмированы, автомобиль получил повреждения. Происшествие не повлекло за собой сбоя в графике движения (пассажирские поезда на данном участке не курсируют). Но последствия и для людей, и для инфраструктуры могли быть еще более тяжелыми.

Для предупреждения ДТП на переездах на Свердловской магистрали в постоянном режиме проводятся технические и профилактические мероприятия: мониторинг состояния и капитальный ремонт железнодорожных переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами, а также разъяснительная работа с водителями во время профилактических акций и рейдов на переездах, в автотранспортных предприятиях и в автошколах.

В целом на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года количество ДТП на железнодорожных переездах выросло на 29%. Произошло 85 случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом против 66 случаев за аналогичный период 2020 года. Пострадало 36 человек, из них 10 погибло.