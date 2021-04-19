Губернатор Свердловской области за год заработал 6,29 миллиона рублей

Евгений Куйвашев владеет квартирой площадью 144 квадратных метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области раскрыл сведения о своих доходах за 2020 года и имуществе во владении. За прошедшие 12 месяцев глава региона заработал 6,29 миллиона рублей. По сообщениям департамента информационной политики, Евгений Куйвашев имеет квартиру площадью 144 квадратных метра и еще одну долю площадью почти 132 «квадрата».

- Супруга главы региона в прошлом году получила доход в размере 5,3 миллиона рублей, имеет в собственности квартиру площадью 118,7 квадратных метра, долю в квартире, нежилое помещение, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также, согласно официальным данным, жена Евгения Куйвашева владеет автомобилем Toyota RAV4. А их несовершеннолетний ребенок имеет долю в квартире площадью 131,7 квадратных метра. Все недвижимость семьи находится в России.