В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на мосту по улице Бебеля

Нельзя будет проехать по нечетной стороне дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 15 мая по 20 июля этого года перекроют движение на мосту по улице Бебеля, это связано с ремонтными работами, которые пройдут в течение двух месяцев. Нельзя будет проехать по нечетной стороне дороги, примечательно, что пути объезда сделают по четной стороне с организацией двухполосного движения.

- Также «Водоканал» закроет улицу Чкалова: от Шаумяна до переулка Воронежского с 29 апреля по 20 мая этого года. На участке планируется реконструкция сетей холодного водоснабжении, - предупреждают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации напоминают, что автомобилисты и пешеходы могут отслеживать ход ремонтных работ и узнавать о действующих дорожных перекрытиях на информационной карте, которая опубликована на официальном портале уральской столицы.