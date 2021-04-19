В ЕВРАЗе началась неделя безопасности

Неделя безопасности в ЕВРАЗе Фото:предоставлено Евраз

На предприятиях ЕВРАЗа стартовала традиционная ежегодная Неделя безопасности, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. Неделя безопасности в этом году пройдет с 19 по 23 апреля. Цель – напомнить о том, как важно соблюдать правила безопасности на производстве и в обычной жизни.

В цехах комбинатов для всех сотрудников пройдет «Стоп-час», на котором ещё раз напомнят о важных правилах инструкций по охране труда, о личной осторожности и внимательности при выполнении рабочих операций, ведь девиз Недели безопасности этого года «Соберись!». Будут награждены чемпионы по ОТ и ПБ. Сотрудники, достигшие успехов в улучшении условий труда и промбезопасности по итогам 2020 года, получат благодарственные письма от Президента ЕВРАЗа.

Акция по безопасности на проходной ЕВРАЗ НТМК Фото:предоставлено Евраз

Работники ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОКа, ЕВРАЗ ЗСМК и Распадской угольной компании проведут уроки безопасности в подшефных учебных заведениях и примут участие в праздниках безопасности в детских садах. Они расскажут, как важно соблюдать правила на улице, в быту и на работе.

В начале недели безопасности на проходных и в подразделениях предприятий можно будет получить тематические памятки и календари.

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совместно с сотрудниками ГИБДД проведут акции по дорожной безопасности на предприятиях. Работники, соблюдающие все правила, получат подарки.

Урок безопасности в школе Качканара Фото:предоставлено Евраз

Дети сотрудников дирекции по безопасности уральских предприятий ЕВРАЗа примут участие в конкурсе рисунка «Охота на риски». Выставка работ, подведение итогов и награждение победителей пройдет в мае.

В 2020 году на мероприятия по безопасности в Дивизионе «Урал» направлено более 1,7 млрд рублей. В том числе средства были направлены на мероприятия по предотвращению заболеваемости COVID-19: дополнительную санитарную обработку и дезинфекцию территории, приобретение масок, тепловизоров, рециркуляторов, одноразовой посуды, организацию тестирования сотрудников.