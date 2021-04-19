Ослепило солнце: в Каменске-Уральском женщина за рулем «Лады» сбила подростка

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Каменске-Уральском 40-летняя женщина, управляющая отечественной «Ладой», сбила 14-летнюю девочку. Инцидент произошел утром 19 апреля на улице 8 марта. Установлено, что школьница в этот момент шла по краю проезжее части в одном направлении с машиной.

- Девочка шла по правому краю проезжей части в попутном направлении, приближающую сзади автомашину она услышала и отошла как можно правее, но внезапно почувствовала сильный удар в спину и упала на дорогу, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате наезда ребенок получил травмы, его отвезли в больницу, машина также получила механические повреждения. Водитель объясняет, что перед столкновением ее ослепило солнце, и на какое-то время она отвлеклась от управления, из-за чего и сбила пешехода.