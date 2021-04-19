В Екатеринбурге пенсионерка лишилась 5,3 миллиона, поддавшись на уговоры мошенников

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники по отработанной схеме «увели» 5,3 миллиона рублей у пожилой женщины. Местная жительница обратилась в полицию 17 апреля и рассказала, что накануне ей позвонили ей неизвестные и представились сотрудниками банка. Примечательно, что номер афериста был московским и начинался на 495, однако пенсионерку это не насторожило, и она продолжила общение.

Ей сообщили, что в Свердловской области участились случаи мошенничества, женщина спросила, как она может убедиться в том, что ее не обманывают. В ответ ей назвали ее номер карты, после чего перевели на линию с лжесиловиком.

- Мужчина убедил потерпевшую в целях предотвращения несанкционированного списания денежных средств следовать всем указаниям "банковских консультантов", - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

После этого с женщиной вновь связались «представители банка», которые посоветовали женщине перевести все деньги на защищенные счета. Потерпевшая закрыла несколько вкладов в разных банках и отправила все накопления аферистам.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства случившегося.