За три дня на Среднем Урале поймали 170 пьяных водителей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

За прошлые выходные свердловские гаишники поймали 170 пьяных водителей и еще около 200 человек без прав. Из них 26 грозит уголовная ответственность, а 22 - штраф и лишение прав за отказ проходить освидетельствование.

Например, в Красноуфимском районе был остановлен 24-летний водитель Mercedes. В автомобиле находились 5 человек: водитель со своей женой и тремя малолетними детьми возрастом 8, 5 лет и 3 месяца, - отмечают в Госавтоинспекции.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что в августе 2020 года данный водитель был лишен права управления на срок 12 месяцев, однако продолжал ездить и перевозить своих малолетних детей.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства, своевременно сообщать в полицию о водителях и пешеходах, которые ведут себя неадекватно на дороге, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.