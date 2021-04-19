Шарташский лесопарк в Екатеринбурге обработают от клещей

Обработка будет проходить с 26 по 30 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шарташский лесопарк в Екатеринбурге на следующей неделе обработают от клещей. Обработка будет проходить с 26 по 30 апреля. Об этом рассказал директор парка Артур Зиганшин.

- Прежде всего будет обработан парк «Каменные палатки» и другие особо посещаемые места, всего будет обработано 177 га лесопарка, - написал Артур Зиганшин на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе стало известно, что вход на территорию парка сделают платным в 2031 году. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако директор парка Артур Зиганшин сообщил сегодня, что установление платы за посещение Шарташского лесопарка сегодня вопрос скорее дискуссионный, и руководство имеет право и вовсе не применять данную практику.

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