В Серове задержали мужчину, который снимал детское порно с двумя девочками

Файлы хранились в iCloud Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове задержали 24-летнего мужчину, который снимал порнографию с двумя школьницами. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, извращенец осуществлял съемку на два Айфона.

- В съемках принимали участие две ученицы школы № 1 Серова. Им всего по 16 и17 лет. Файлы хранились в iCloud. Обвиняемый фотогрофировал и снимал обнаженных девочек. Они в свою очередь совершали на камеру различные действия сексуального характера, - рассказал инсайдер «КП».

Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.