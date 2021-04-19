Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскивают женщину на Land Rover темного цвета, которая сбила 13-летнего мальчика и уехала. ДТП произошло 17 апреля 2021 года около 12:00 напротив дома № 109 по улице Щорса.

- По предварительной информации, водитель автомашины Land Rover, двигаясь по улице Айвазовского от улицы Циолковского, при выезде с правым поворотом на улицу Щорса допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Подросток с ушибами был госпитализирован в больницу. Он рассказал полицейским, что за рулем иномарки находилась женщина примерно 40-45 лет. Она была в темных очка, а когда наехала на ребенка, смотрела в телефон.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование. Очевидцев и саму женщину, сбившую мальчика, просят прийти в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу на улицу Степана Разина, 20 или позвонить по телефону: 8 912 298 01 04.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru