Фото: предоставлено "Екатеринбурггаз"

Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» подключили газовую плиту ветерану ВОВ в рамках благотворительной акции ко Дню Победы.

Бесплатное подключение стало приятной неожиданностью для Марии Андреевны Лащининой, которой в этом году исполнилось 90 лет. - Спасибо, Екатеринбурггаз, за такой подарок. Плиту дети купили, а вот с подключением не знали, как быть. Спасибо вашим парням за помощь. Теперь знаем, что все хорошо и безопасно сделано.

Фото: предоставлено "Екатеринбурггаз"

Мария Андреевна родилась на Волге. Когда началась война, ей было 16 лет. Годы войны она хорошо запомнила.

- Время войны нельзя забыть. Голодно было и страшно. Мы с братом одни остались, родителей убили на войне, выживали, как могли. Нас спасло то, что коза была, только благодаря молоку и выжили. А подружки мои все в могиле. В те годы особо не спрашивали, если руки-ноги есть, шёл трудиться или воевать на фронт. Вот я как тогда начала в колхозе помогать, потом все на трудовых специальностях до 76 лет и проработала. Да, безграмотная, но тогда не до знаний было, себя и семью нужно было кормить, – вспоминает Мария Андреевна.

- Помню, еды совсем не было. В лесу хоть что-то можно было найти, а туда ходить нам, девчонкам, запрещали. Могли убить или искалечить. Как хорошо, что эти страшные годы позади, что нет бомбежки и этих ужасов. Каждый день благодарю, что мы и наши дети живы и здоровы, – добавила ветеран.

Фото: предоставлено "Екатеринбурггаз"

Ко Дню Победы «Екатеринбурггаз» проводит очередную акцию помощи пожилым людям, пережившим ужасы Великой Отечественной Войны. Мероприятия проходят в уральской столице по личной инициативе генерального директора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова с 2014 года. За это время участниками акции стали более 250 жителей города.